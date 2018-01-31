В Одесі понад триста військових вшанували пам'ять загиблих побратимів

Сама 28-а бригада у боях із російським агресором втратила 144 бійців.

В Одесі триста військових пройшли урочистою ходою, аби вшанувати пам'ять полеглих побратимів.

Читайте такожДоба в АТО: через обстріли бойовиків загинув український військовий, двоє поранені

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Воїни 28-ї окремої механізованої бригади днями повернулися на ротацію із зони АТО, де від літа боронили українську землю.

Сама бригада у боях із російським агресором втратила 144 бійців. Аби пом'янути загиблих військові колоною прокрокували містом. Для цього поліція на кілька годин перекрила проспект Шевченка. Дорогою воїнів вітали одесити.