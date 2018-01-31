В Одесі понад триста військових вшанували пам'ять загиблих побратимів
13:40, 31 січня 2018Суспільство
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Сама 28-а бригада у боях із російським агресором втратила 144 бійців.
В Одесі триста військових пройшли урочистою ходою / скріншот
В Одесі триста військових пройшли урочистою ходою, аби вшанувати пам'ять полеглих побратимів.
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Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Воїни 28-ї окремої механізованої бригади днями повернулися на ротацію із зони АТО, де від літа боронили українську землю.
Сама бригада у боях із російським агресором втратила 144 бійців. Аби пом'янути загиблих військові колоною прокрокували містом. Для цього поліція на кілька годин перекрила проспект Шевченка. Дорогою воїнів вітали одесити.
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