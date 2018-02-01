Житель Камеруну привіз до Харкова малярію - ЗМІ

Наразі іноземець перебуває під наглядом лікарів.

У Харкові зафіксовано новий випадок малярії. За інформацією фахівців, хворобу до України привіз громадянин Республіки Камерун, який перебував у місті Яунде.

25 січня чоловік відчув нездужання і слабкість, незабаром у нього з'явився озноб, а температура піднялася до 39 градусів, передає NewsRoom з посиланням на лабораторний центр.

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Через три дні пацієнт був госпіталізований в обласну інфекційну лікарню, де після проведення аналізів лікарі поставили йому діагноз "малярія".

Наразі іноземець перебуває під наглядом лікарів. Фахівці провели необхідні протиепідемічні заходи.