Житель Камеруну привіз до Харкова малярію - ЗМІ
13:59, 01 лютого 2018Суспільство
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Наразі іноземець перебуває під наглядом лікарів.
У Харкові епідеміологи зафіксували випадок небезпечної хвороби / фото moya-planeta.ru
У Харкові зафіксовано новий випадок малярії. За інформацією фахівців, хворобу до України привіз громадянин Республіки Камерун, який перебував у місті Яунде.
25 січня чоловік відчув нездужання і слабкість, незабаром у нього з'явився озноб, а температура піднялася до 39 градусів, передає NewsRoom з посиланням на лабораторний центр.
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Через три дні пацієнт був госпіталізований в обласну інфекційну лікарню, де після проведення аналізів лікарі поставили йому діагноз "малярія".
Наразі іноземець перебуває під наглядом лікарів. Фахівці провели необхідні протиепідемічні заходи.
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