Пісочне кіно: українська художниця присвятила свою роботу пам’яті Кузьми Скрябіна (відео)

Художниця намалювала основні моменти життя Андрія Кузьменка.

Українська художниця Ксенія Симонова присвятила свою пісочну роботу загиблому три роки тому українському артистові Кузьмі Скрябіну.

Вона намалювала основні моменти життя Андрія Кузьменка. Музичним супроводом до "пісочного фільму" стала пісня Кузьми Скрябіна «Добряк».

"Два роки тому не стало Андрія Кузьменка, якого ми знаємо як "Кузьма" або просто "Скрябiн". Я не була особисто з ним знайома, тобто ми не зустрічалися віч-на-віч, але познайомилися по електронній пошті. Це було приблизно за рік до його загибелі, в кінці 2013 року. Тоді Андрій запропонував мені зняти пісочний кліп на його пісню "Мамо", але ми не встигали, було дуже багато роботи, що накопичилася за рік. Він мені завжди дуже подобався як особистість, як артист - про його добрі справи я знала від волонтерів, які працювали з дітками, хворими на рак у відділенні онкогематології в Сімферополі. Ще він встиг провести кілька концертів для допомоги хворим діткам Євпаторії. Тобто був волонтером і благодійником, хоча цього ніколи не афішував.

Коли його не стало, я відчула, що за мною борг. На ту пісню кліп вже був знятий, але просто був борг, моральний, я про це думала часто. І ось дивовижна зустріч відбулася на початку цього року в Євпаторії, я зустрілася з Ольгою Любченко, останнім адміністратором Кузьми, Ольгою, яка разом з ним була в машині в ту страшну аварію, отримала важкі травми, але залишилася жива. І ми вирішили, що в цьому році знімемо триб'ют.

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Пісню "Добряк" запропонувала Оля, я її повністю підтримала - мені вона дуже подобається. Саме Добряк. Всі пісні так чи інакше автобіографічні - хоче цього автор чи ні. Напевно, він дійсно був таким - "цiле життя усмiхався широко для всiх навкруги" и "позичав Iм останнi грошi, а сам не просив узайми" ... Царство Небесне тобі, Андрію, твої пісні з нами ...", - написала художниця під своїм відео на Youtube.

Нагадаємо, Андрій Кузьменко загинув у ДТП на Дніпропетровщині у понеділок, 2 лютого 2015 року. За інформацією ДАІ, він виїхав на зустрічну смугу і скоїв зіткнення із молоковозом. Поховали Кузьму 5 лютого, на кладовищі у Брюховичах. За день до смерті Кузьма зняв кілька роликів про стан доріг в області і Кривому Розі.