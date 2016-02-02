Сьогодні - перші роковини загибелі Кузьми Скрябіна

Повідомляється, що у Луцьку акція пам'яті Кузьми пройде біля пам'ятника Кузьмі в "Сітіпарку". У Львові відбудеться вечір його пам’яті «Рік самотності». Захід розпочнеться біля пам’ятника Т. Шевченку на просп. Свободи о 19.00.

На офіційній сторінці Андрія у YouTube днями опублікували ролик на композицію "Кінець фільму". У чотирихвилинному відео зібрані архівні фотографії та кадри з Кузьмою.

"Кузьма" Кузьменко – український співак, лідер гурту "Скрябін". Крім того, Кузьма був ведучим багатьох телевізійних проектів, а у 2006 році видав автобіографічну книгу "Я, Побєда і Берлін".

Він запам'ятався шанувальникам гарним почуттям гумору та глибокими змістовними текстами, а також активною громадянською позицією.

Андрій Кузьменко загинув у ДТП на Дніпропетровщині у понеділок, 2 лютого 2015 року. За інформацією ДАІ, він виїхав на зустрічну смугу і скоїв зіткнення із молоковозом. Поховали Кузьму 5 лютого, на кладовищі у Брюховичах.

За день до смерті Кузьма зняв кілька роликів про стан доріг в області і Кривому Розі.