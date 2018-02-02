Журналісти знайшли таємничого свідка ДТП, в якій загинув Кузьма Скрябін (відео)

Свідок стверджує, що аварію, у якій загинув Кузьма, підлаштували.

Журналісти провели власне розслідування та знайшли свідка автокатастрофи, в якій три роки тому загинув український музикант, лідер гурту "Скрябін", Андрій Кузьменко.

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Свідок стверджує, що ДТП не було випадковим - аварію підлаштували. У поліції про свідка знають, але його свідчень у матеріалах справи ніде немає. Про це йдеться у журналістському розслідуванні "Секретних матеріалів".

Свідок розповів, що був ще один учасник ДТП. Автомобіль Honda затис машину Кузьми так, що він ніяк не міг увернутися від молоковозу. Також він сказав, що ще протягом півгодини після аварії Андрій Кузьменко був живий.

Журналісти намагалися зустрітися з водієм молоковозу, але той від зустрічі відмовився. Колеги та друзі співака намагаються уникати відповідей на запитання щодо їх версій аварії, проте зазначають, що Скрябін завжди був дуже уважним водієм.

Нагадаємо, Андрій Кузьменко загинув у ДТП на Дніпропетровщині рівно три роки тому, 2 лютого 2015 року. За інформацією ДАІ, він виїхав на зустрічну смугу і скоїв зіткнення із молоковозом. Винним у ДТП поліція визнала саме Кузьму.