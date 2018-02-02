В Умані жінка викрала півторарічну дівчинку - її затримали на Вінниччині (фото)

У Бершадському районі Вінницької області працівники поліції затримали жінку, яка в Умані викрала півторарічну дівчинку.

У Бершадському районі Вінницької області працівники поліції затримали жінку, яка в Умані викрала півторарічну дівчинку.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Нацполіції у Вінницькій області, 1 лютого до поліції Вінниччини надійшло орієнтування від колег з Умані про викрадення півторарічної дівчинки.

За наявною інформацією, 26-річна зловмисниця – жителька одного з сіл Бершадського району з викраденою дитиною могла поїхати додому.

Орієнтування на жінку та дитину було надано працівникам автовокзалу, автомобільних заправок, водіям маршрутних автобусів.

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«Увагу на підозрілу жінку з дитиною звернув працівник однієї з автозаправок та зателефонував у поліцію. Водій таксі, у якому знаходилась жінка з дитиною, заїхав заправлятися. Неподалік цієї заправки працівниками бершадської поліції того ж дня правопорушниця була затримана. Свій вчинок жінка пояснити не може. Вона вже має судимості за крадіжки», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що затримана жінка та матір з дитиною були в гостях у спільної подруги. Скориставшись тим, що жінки вийшли з будинку, залишивши дитину, зловмисниця забрала дитину та втекла.

Дівчинку в лікарні оглянули медики. Вона здорова. Дитину передали матері, яка приїхала за нею у супроводі поліцейських з Черкащини. Правоохоронці доправили їх додому.

Жінку, яку затримано на Вінниччині, передано поліції Черкащини. Стосовно неї відкрито кримінальне провадження за ч. ст. 146 (незаконне позбавлення волі, або викрадення людини) ККУ. Розслідуванням справи займатимуться правоохоронці Черкаської області. Їй загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня в Оболонському районі Києва було викрадено немовля, доки батько забирав з дитсадка страшу доньку.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років ув’язнення.

Оперативники встановили, що дитину викрала жінка, з камер спостереження було видно, що зловмисниця стежила за чоловіком із коляскою, оскільки камери зафіксували її за маршрутом руху батька з дитиною. 21 жовтня поліцейські затримали жінку.