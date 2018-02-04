День мітингів у Києві: поліція відзвітувала про порядок під час масових заходів у столиці

За приблизними підрахунками, участь у двох заходах взяли близько 3,5 тис. осіб.

Порушень правопорядку під час масових заходів у Києві не зафіксовано.

Як повідомляє у Facebook Відділ комунікації cтоличної поліції, правоохоронці на належному рівні забезпечили порядок у центральній частині міста.

Нагадується, що сьогодні у столиці, відповідно до поданих до КМДА заявок, відбулося кілька акцій. Наймасовіші із них проводилися на Хрещатику. Зокрема, відбулась акція організації «АвтоЄвроСила», також від парку ім. Тараса Шевченка до Європейської площі пройшли учасники «Маршу за майбутнє».

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За приблизними підрахунками, участь у заходах взяли близько 1 тис. та 2,5 тис. осіб відповідно.

Правоохоронці продовжують нести службу у місцях проведення інших акцій.

Як повідомляв УНІАН, зранку у Києві у зв’язку з масовими заходами за порядком стежать близько 2 тис. правоохоронців.