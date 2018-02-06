У Греції під вартою знаходяться близько 200 українців, звинувачених у перевезенні нелегальних мігрантів

Деяким із затриманих вже винесли обвинувальні вироки — українців засуджують до 50, 200 і навіть 400 років ув’язнення.

Близько 200 українських моряків перебувають у тюрмах Греції за звинуваченням у перевезенні нелегальних мігрантів і незаконному перетині кордону.

Читайте такожУкраїнські крюїнгові компанії закликають владу не робити жорсткішими правила працевлаштування моряків за кордоном (відео)Як повідомляє «Громадське», про це на брифінгу розповів представник Уповноваженої з прав людини Верховної Ради України Михайло Чаплига.

За його словами, деяким із затриманих вже винесли обвинувальні вироки — українців засуджують до 50, 200 і навіть 400 років ув’язнення.

Родичі затриманих, які очікують розгляду своїх справ, звернулися до Офісу Омбудсмена з проханням посприяти у забезпеченні права на справедливий суд. Зокрема, через українське консульство надати перекладача, без якого затримані не можуть спілкуватися з адвокатом і дізнатися подробиці справи, в якій вони фігурують.

За словами Чаплиги, офіс Обмудсмена найближчим часом сконтактує зі своїми колегами в Греції, щоб обговорити становище українських моряків.

Раніше повідомлялось, що десять українських моряків, які з серпня перебували на арештованому судні у сирійському порту Тартус, прибули з Сирії до Посольства України в Лівані та готуються повернутися на Батьківщину.