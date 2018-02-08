Євробачення-2018: одного з учасників Нацвідбору запідозрили у плагіаті (відео)

Автором композиції "Крізь твої очі" є сам Бабкін. Пісня, за його словами, присвячена трьом жінкам в його житті - мамі, дружині і дочці.

У пісні відомого українського співака Сергія Бабкіна "Крізь твої очі", з якою він буде боротися в Національному відборі за право представляти Україну на Євробаченні 2018, помітили схожість з мелодією пісні легендарного британського музиканта Девіда Боуї – "Blackstar". Про це написали користувачі мережі після прослуховування треку українця в YouTube.

Читайте такожЄвробачення-2018: заявку на участь в українському відборі подали близько тисячі виконавців

Автором композиції "Крізь твої очі" є сам Бабкін. Пісня, за його словами, присвячена трьом жінкам в його житті - мамі, дружині і дочці. Трек "Blackstar" Девіда Боуї був першим синглом на підтримку 25-го і останнього однойменного альбому музиканта 19 листопада 2015 року.

На початку 2016-го, через кілька днів після свого 69-річчя Девід Боуї помер. Причиною смерті знаменитого музиканта стало онкологічне захворювання.