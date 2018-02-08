Конфлікт у БЦ "Гулівер", де знаходиться медіахолдинг "Вести": у хід пішли кувалди і димові шашки (відео)

Невстановлені особи застосовують димові шашки та кувалдами руйнують вхідні двері.

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) заявляє, що через дії невідомих озброєних осіб конфлікт в деяких приміщеннях бізнес-центру «Гуллівер» загострюється.

Про це йдеться в коментарі на сайті АРМА щодо загострення конфлікту навколо БЦ «Гуллівер».

"Станом на 19 годину на 31, 32-му та 33-му поверхах БЦ «Гуллівер» відбувається конфлікт між представниками компанії-управителя та невстановленими особами, які називають себе представниками власника приміщень або представниками компанії-балансоутримувача будівлі бізнес-центру", - зауважили у Нацагентстві.

"Шляхом фізичного тиску представників компанії-управителя витіснили із приміщень на одному з поверхів будівлі. Невстановленими особами застосовуються димові шашки, внаслідок чого спрацювала пожежна сигналізація. Кувалдами руйнуються вхідні двері, конфлікт загострюється", - йдеться у повідомленні.

У цьому зв'язку сказано, що АРМА розцінює такі дії як злісне порушення ухвали суду, що є кримінально караним діянням.

Як повідомляв УНІАН, за даними правоохоронців, кілька поверхів у ТРЦ «Гуллівер» є власністю екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка та членів його сім'ї.

14 липня 2017 року співробітники правоохоронних органів у рамках "другої хвилі" розслідування у справі злочинної організації "Януковича-Клименка" провели 183 обшуки в приміщеннях, що належать екс-міністру, в тому числі в офісному центрі "Гуллівер".

Виявлено, що упродовж 2011 року і до січня 2014 року з України було виведено в офшори понад 788 млн доларів, а загальна сума вкрадених Клименком грошових коштів становить 12 млрд доларів.

6 жовтня головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що заарештоване майно Клименка за рішенням Печерського райсуду Києва передано АРМА.

Нацагентством на виконання рішення суду від 28 вересня 2017 р. було прийнято в управління три поверхи (31-33) в ТРЦ «Гуллівер» й передано їх приміщення в управління компанії «Бізнес-центр «Навігатор» на підставі договору управління.

Читайте такожНацагентство з повернення активів пояснило причину "вторгнення силовиків" до офісу "Вестей"

Сьогодні, 8 лютого, у медіа-холдингу «Вести» заявили, що силовики, представники АРМА та компанії «Бізнес-центр Навігатор», а також невстановлені особи в цивільному одязі й балаклавах увірвалися в офіс у ТРЦ «Гуллівер», заблокувавши вхід співробітникам холдингу.

Натомість в АРМА заявили, що сьогодні, 8 лютого, завдяки діям правоохоронців, на виконання рішення суду, «всупереч опору невстановлених осіб», всі приміщення на 31, 32-му та 33-му поверхах у ТРЦ «Гуллівер» були фактично передані в управління компанії-управителю.

Голова агентства Антон Янчук повідомив, що представники АРМА упродовж 4 місяців вели переговори з власниками приміщень. За його словами, користувачі приміщень можуть укласти з керуючою компанією договір оренди і сплачувати орендну плату до бюджету.

Також в АРМА заявили, що невідомі озброєні особи погрожують представникам компанії-управителя, якій передано приміщення ТРЦ "Гуллівер".