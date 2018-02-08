Обшуки у "Вестях": силовики заблокували роботу, журналісти заявляють про "рейдерство"

У «Вестях» заявляють про «пряме перешкоджання журналістській діяльності» та про те, що «проти журналістів радіо і газети «Вести» застосували сльозогінний газ».

Юрисконсульт медіахолдингу «Вісті Україна» Юрій Мостовенко назвав «вторгнення силовиків» у приміщення холдингу в бізнес-центрі «Гулівер» «актом вандалізму і рейдерством».

Як підкреслив Мостовенко, медіаресурси холдингу займають офіс на законних підставах, оскільки компанія уклала договір оренди з власником цих приміщень у рамках чинного законодавства. «Правовідносини за даним договором можуть припинитися на підставах, передбачених законом, договором, або за рішенням суду. На даний момент договори є дійсними і жодних підстав для припинення їх дії не існує. У свою чергу, вторгнення в приміщення за прямими нормами Конституції України можливе лише на підставі рішення суду. Такий документ пред'явлений не був і, думається, що його не існує. Медіахолдинг «Вісті Україна» є законним користувачем приміщення в БЦ «Гуллівер», а вторгнення силовиків - актом вандалізму і рейдерством», - заявив юрист.

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У свою чергу, в редакції газети «Вести» повідомили, що сьогодні «близько шостої ранку представники Головної військової прокуратури, не менш як 50 бійців служби охорони правопорядку, представники АРМА (Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів), компанії «бізнес-центр Навігатор», а також невстановлені особи в цивільному одязі й балаклавах вторглися в офіс, заблокувавши вхід журналістам радіо Вісті, які прибули на робочі місця до ранкової зміни. Не були допущені до робочих місць також журналісти газети «Вести» і online-видань медіахолдингу».

Як підкреслили автори заяви, «зафіксовано пряме перешкоджання журналістській діяльності представниками владних структур, а неминуча атака і силова інтервенція стали такими самими атрибутами української журналістики, як погрози і обшук. При цьому наступ на ЗМІ здійснюється офіційно уповноваженими особами ... В усіх приміщеннях редакції проходить обшук, який супроводжується псуванням майна, зломом дверей, обшуком робочих столів і особистих речей співробітників за їх відсутності. Робота видання vesti-ukr.com і бізнес-ресурсу ubr.ua ведеться віддалено. Робота радіо «Вести» неможлива через відсутність доступу до дорогого обладнання та ефірних студій, які окуповані силовиками. Журналісти позбавлені права на здійснення законної професійної діяльності».

У заяві наголошується, що адвокатам холдингу «відмовлено в переговорах, офіс закритий на вхід для будь-якого представника медіакомпанії, що знімає з нападників будь-які обмеження на вчинення протиправних дій в орендованих холдингом приміщеннях. Зважаючи на відсутність спостерігачів можливі наступні провокації й звинувачення журналістів. При цьому право холдингу на користування орендованими приміщеннями підкріплено відповідним рішенням суду».

У холдингу пов'язують силову атаку з боку Головної військової прокуратури і АРМА циклом публікацій про діяльність цих відомств.

Також у редакції повідомляють, що «проти журналістів радіо і газети «Вести» застосували сльозогінний газ».

Як повідомляв УНІАН, 14 июля 2017 року представники правоохоронних органів у рамках "другої хвилі" розслідування у справі злочинної організації "Януковича-Клименко" провели 183 обшуки в приміщеннях, що належать екс-міністру доходів і зборів Олександру Клименку і членам його сім'ї, в тому числі в офісному центрі "Гулівер" у Києві, кілька поверхів якого є власністю екс-міністра і членів його сім'ї. Виявлено, що протягом 2011 року і по січень 2014 року з України було виведено в офшори більш як 788 млн доларів, а загальна сума вкрадених Клименком коштів становить 12 млрд доларів.

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6 жовтня головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що арештоване майно Клименка за рішенням Печерського райсуду Києва передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

Сьогодні, 8 лютого, у Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, пояснили, що три поверхи в торговельно-офісному комплексі передані керуючій компанії на виконання ухвали Печерського районного суду Києва.

"8 лютого завдяки спільним діям Головної військової прокуратури ГПУ і Національної поліції на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 вересня 2017 року всупереч опору невстановлених осіб всі приміщення на 31-му, 32-му і 33-му поверхах торговельно-офісного комплексу «GULLIVER», за адресою: м Київ, площа Спортивна, 1А, були фактично передані в управління Національному агентству. Зараз Національне агентство фактично передало такі приміщення в управління компанії відповідно до укладеного договору управління майном", - йдеться в повідомленні АРМА.

Нацагентство зазначає, що поки що єдиним законним власником зазначених приміщень є керуюча компанія на підставі зазначеного договору управління майном. Відповідно, всі перешкоди такому управлінню є незаконними і порушують як права керуючої компанії, так і дане рішення слідчого судді, що є кримінально караним діянням. В агентстві зазначили, що всі юридичні особи мають можливість укласти з керуючою компанією відповідні договори на оренду приміщень.

"Разом з тим, на даний час керуюча компанія на підставі зазначеного договору уповноважена на передачу зазначених приміщень в платне користування всім бажаючим особам. Відповідно, особи, які займали ці приміщення до їх фактичної передачі керуючій компанії, можуть оперативно укласти з нею відповідний договір оренди, що дозволить їм перебувати там на законних підставах. У зв'язку з поширенням в деяких ЗМІ інформації про недобросовісні дії представників керуючої компанії, останньою на місце подій було викликано слідчо-оперативну групу для з'ясування цих обставин в установленому законом порядку", - зазначили в агентстві.