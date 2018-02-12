Думав, буде весело: Кувалдін вибачився за хамство в ефірі нацвідбору "Євробачення-2018"

"Дуже переживаю і хочу вибачитися за свою ганебну реакцію на національному відборі Євробачення", - написав Кувалдін.

Лідер гурту "The ВЙО", учасник нацвідбору на "Євробачення-2018" Мирослав Кувалдін попросив вибачення у глядачів, колег-музикантів та членів журі за свою поведінку в ефірі. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

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Скандал розгорівся через те, що під час оголошення результатів Кувалдін почав вигукувати "фу" і попросив членів журі наспівати пісню Костянтина, щоб дізнатися, чи дійсно вона запам'яталася комусь із них.

"Друзі, дуже переживаю і хочу вибачитися за свою ганебну реакцію на національному відборі Євробачення. Вибачте, нічого особистого (думав це буде весело, а вийшло, що нахамив)", - написав музикант.

Як повідомляв УНІАН, перший півфінал українського національного відбору на Євробачення завершився перемогою співака Laud і груп The Erised і Vil'na. Фінал нацвідбору пройде 24 лютого.