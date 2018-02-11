Євробачення-2018: результати голосування першого півфіналу національного відбору (відео)
00:15, 11 лютого 2018Світ
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Завершилася трансляція першого півфіналу відбору українського конкурсанта.
Завершилася трансляція першого півфіналу відбору українського конкурсанта / фото з відкритих джерел
Перший півфінал українського національного відбору на Євробачення завершилося перемогою співака Laud, і груп The Erised і Vil'na.
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У фінал нацвідбору, який відбудеться 24 лютого, за результатами двох півфіналів (10-го і 17 лютого) вийдуть по три конкурсанти.
"Євробачення 2018" пройде у столиці Португалії Лісабоні 8-го, 10-го і 12 травня. Україна потрапила у другий півфінал.
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