Євробачення-2018: результати голосування першого півфіналу національного відбору (відео)

Завершилася трансляція першого півфіналу відбору українського конкурсанта.

Перший півфінал українського національного відбору на Євробачення завершилося перемогою співака Laud, і груп The Erised і Vil'na.

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У фінал нацвідбору, який відбудеться 24 лютого, за результатами двох півфіналів (10-го і 17 лютого) вийдуть по три конкурсанти.

"Євробачення 2018" пройде у столиці Португалії Лісабоні 8-го, 10-го і 12 травня. Україна потрапила у другий півфінал.