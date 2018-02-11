Євробачення-2018: результати голосування першого півфіналу національного відбору (відео)

00:15, 11 лютого 2018
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Завершилася трансляція першого півфіналу відбору українського конкурсанта / фото з відкритих джерел

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У фінал нацвідбору, який відбудеться 24 лютого, за результатами двох півфіналів (10-го і 17 лютого) вийдуть по три конкурсанти.

"Євробачення 2018" пройде у столиці Португалії Лісабоні 8-го, 10-го і 12 травня. Україна потрапила у другий півфінал.

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Теги: #Євробачення в Україні#Євробачення в Португалії