Українка з найбільшими грудьми стала учасницею популярного шоу (фото)

Дівчина працює у Вінниці майстром манікюру і зізнається, що її серце на даний момент вільно.

Надія Щербань з Вінниці, яка отримала титул "Самий великий натуральний бюст України" стала учасницею четвертого сезону гумористичного шоу "Ліга сміху".

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Про це сказано на сайті "Кварталу 95". Дівчина з 11 розміром грудей приєдналася до команди "Вінницькі". Обхват грудей Надії становить 121 см, що є абсолютним рекордом в Україні.

Дівчина працює у Вінниці майстром манікюру і зізнається, що її серце на даний момент вільно.

"Я зобов'язана унікальному розміром своїх грудей матінці-природі і генетики. Адже в моїй родині всі пишногруді: і бабуся, і мама, і сестра", - говорить Надя.

Нагадаємо, що колишня кохана репера Каньє Уеста американська актриса і модель Ембер Роуз, зважилася на операцію, яка зменшила розмір її грудей. За словами 34-річної пишногрудої красуні, її великі груди приносила їй постійний дискомфорт, її спина постійно болить.