День всіх закоханих: як українські зірки привітали своїх половинок (фото, відео)
Володимир Зеленський, Сергій Бабкін, Джамала, Юлія Саніна і Надія Мейхер на сторінках свого Instagram привітали всіх з днем Святого Валентина.
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Джамала, наприклад вирішила привітати всіх, виклавши своє весільне відео, а Зеленський сховав свою кохану дружину в своїх обіймах.
Юлія Саніна: "Happy valentine's day to all loving hearts! Нехай кожен ваш день буде святом кохання".
Володимир Зеленський: "Не покажу, Моя! Закоханих - з днем закоханих!"
Сергій Бабкін. "І нехай все буде так як ти того хочеш. Ніколи не втомлюся кожну ніч за тебе молитися. Черговий літак знову лоскоче нерви . Я хотів би з тобою ще раз народитися".
Джамала: "Коли любиш, кожен день свято! Любов надихає!".
Надія Мейхер: "Дорогі мої! З Днем Закоханих вас! Бажаю вам як вічний вогонь, вічно палаючих сердець. Чуттєвості Вам! Любіть своє життя! Цінуєте! Спасибі їй за все хороше і не дуже, за злети і падіння. Нехай перешкоди роблять вас тільки сильніше і людяніше. А я люблю Вас і безмірно дякую за вашу увагу, захоплення і Любов".
Дорогі мої ! З Днем Закоханих Вас! Бажаю вам як вічний вогонь, Вічно Гарячих Сердець. ♥️♥️♥️♥️Чуттєвості Вам! Любити своє життя! Цінуєте! Дякуйте за все хороше і не дуже, за злети і падіння... Нехай перешкоди роблять вас тільки сильніше і людянішою... А я ЛюбЛю Вас і Безмірно Дякую за Вашу Увагу, Повагу, Захоплення і Любов.... #надія #надеждамейхер @meiher_by_meiher #творческаямастерская