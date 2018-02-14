Тіна Кароль показала зворушливу валентинку від свого сина (фото)

Син співачки вважає, що будь-які дівчата відходять на другий план поряд з його матір'ю.

Зірка української сцени Тіна Кароль, яка зараз виступає одним з тренерів шоу «Голос країни» опублікувала на своїй сторінці в Instagram миле привітання від свого сина Веніаміна.

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Він вислав їй листівку, на якій було написано «Пробачте, леді, моя мама – це мій Валентин».

Таке повідомлення артистка отримала від свого сина по скайпу, адже у зв'язку з гастролями вона не може в цей день бути разом з сином.

Нещодавно, наприклад, вона з аншлагом виступила у Неаполі та Мінську. Ці концерти проходять в рамках туру «Інтонації».