Тіна Кароль показала зворушливу валентинку від свого сина (фото)
15:42, 14 лютого 2018Суспільство
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Син співачки вважає, що будь-які дівчата відходять на другий план поряд з його матір'ю.
Співачка отримала валентинку від сина / УНІАН
Зірка української сцени Тіна Кароль, яка зараз виступає одним з тренерів шоу «Голос країни» опублікувала на своїй сторінці в Instagram миле привітання від свого сина Веніаміна.
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Він вислав їй листівку, на якій було написано «Пробачте, леді, моя мама – це мій Валентин».
Таке повідомлення артистка отримала від свого сина по скайпу, адже у зв'язку з гастролями вона не може в цей день бути разом з сином.
Нещодавно, наприклад, вона з аншлагом виступила у Неаполі та Мінську. Ці концерти проходять в рамках туру «Інтонації».
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