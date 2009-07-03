Спілка кінематографістів звинувачує Мін’юст

Національна спілка кінематографістів України звинувачує Міністерство юстиції у безпідставній відмові затвердити рішення V з’їзду кінематографістів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив новообраний голова НСКУ Сергій ТРИМБАЧ.

С.ТРИМБАЧ нагадав, що 28-30 квітня відбувся черговий з’їзд кінематографістів України, одним з рішень якого його було обрано на посаду голови НСКУ. Тоді кандидатуру С.ТРИМБАЧА підтримали більше 400 делегатів з’їзду, натомість за переобрання попереднього голови Спілки Бориса САВЧЕНКА проголосували більше 50 учасників заходу. Однак, за словами керівників НСКУ, Б.САВЧЕНКО не погодився з таким рішенням і “взяв відвертий курс на руйнацію життєдіяльності творчої організації”. Зокрема, С.ТРИМБАЧ звинуватив Б.САВЧЕНКА у фальшивих заявах у державні органи, організації міліцейського “рейду” до приміщень НСКУ, погрозах безкінечними судовими позовами, а також скаргах до Міністерства юстиції.

С.ТРИМБАЧ поінформував, що після проведення з’їзду кінематографісти поінформували Мін’юст про ухвалені на ньому рішення, однак протягом півтора місяця з часу проведення цього заходу міністерство не ухвалювало жодного рішення. За словами голови НСКУ, лише кілька днів тому Спілка змогла отримати правовий висновок міністерства, згідно з яким Мін’юст не має правових підстав для взяття до відома інформації про зміни у складі керівних органів НСКУ.

Найбільше кінематографістів обурила мотивація такого рішення, адже, відповідно до нього, Спілка не надала міністерству усіх необхідних документів. Разом з тим С.ТРИМБАЧ запевняє, що протягом усіх шістьох тижнів Мін’юст жодного разу не поінформував НСКУ про необхідність надати певні документи. При цьому, за його словами, з середини травня і до кінця червня керівництво Спілки проводило постійні консультації з Мін’юстом, і ніхто з чиновників міністерства не вимагав цих документів, хоча всі вони є в наявності у НСКУ і на першу ж вимогу могли бути подані до міністерства.

Враховуючи це, кінематографісти вважають, що співробітники міністерства ще з початку процесу не були зацікавлені в позитивному вирішенні цього питання. “Нас півтора місяці просто водили за ніс”, – сказав С.ТРИМБАЧ.

Голова НСКУ зазначив, що в результаті відмови Мін’юсту заблоковано банківські рахунки Спілки, вона позбавлена можливості реалізувати свою програму дій. Також кіномитці занепокоєні можливістю втратити право власності на київський Будинок кіно. Вони вважають, що певні особи мають намір “прибрати до своїх рук” це приміщення, перебудувати і перепрофілювати його.

Присутній на прес-конференції режисер Роман БАЛАЯН висловив переконання, що це і є головною причиною скандалу, що розгорівся. За його словами, відмову Мін’юсту взяти до відома інформацію про зміни у складі керівних органів НСКУ “стимулювали” саме ті особи, які прагнуть привласнити Будинок кіно.