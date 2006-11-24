У Росії вперше пройдуть панахиди по жертвах Голодомору

У ряді міст Росії в суботу вперше пройдуть поминальні відправи по всіх загиблих у результаті масового голоду в Україні і в інших республіках колишнього СРСР у 1930-х роках.

"У Москві панахида по жертвах голодомору відбудеться в Богоявленському (Єлоховському) соборі. Початок богослужіння - об 11 годині ранку", - повідомив РІА “Новости” заступник керівника Відділу зовнішніх церковних зв`язків Московського патріархату протоієрей Всеволод Чаплін, який очолить службу.

За його словами, в храмі будуть присутні посол України в Росії Олег Дьомін, представники Римсько-католицької Церкви, російської та української громадськості.

Панахиди 25 листопада відправлять також у Тюмені, Краснодарі й Воронежі, де компактно проживають українці. У відділі також повідомили, що ці заходи проводяться на прохання українського посольства.

В Україні і в ряді закордонних парафій Московського патріархату, що мають значну українську діаспору, панахиди по жертвах масового голоду цього дня стали вже щорічною традицією.

РІА "Новости"