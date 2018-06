У Лос-Анджелесі прощалися з Майклом Джексоном

У Лос-Анджелесі на арені Staples Center 7 липня пройшла церемонія прощання з Майклом Джексоном, який раптово помер 25 червня, повідомляє Лента.ру.

Трансляцію церемонії в прямому ефірі вели телеканали багатьох країн світу. Прощання з "королем поп-музики" також показували в кінотеатрах і на телеекранах, встановлених на площах в багатьох великих містах, зокрема, в Нью-Йорку, Токіо, Лондоні і Мельбурні.

На самій арені, окрім зірок спорту і шоу-бізнесу, а також друзів родини Джексона, було присутньо більше 17 тисяч шанувальників співака. Безкоштовні квитки на траурну церемонію для шанувальників Джексона розподілялися методом випадкової вибірки серед залишених на спеціальному сайті заявок. Заявки на квитки залишили 1,6 мільйона осіб, а запрошення на церемонію на дві персони одержали 8 тисяч 750 осіб.

Бронзову з позолотою труну з тілом Майкла Джексона на сцену в Staples Center доставили його брати, кожний з яких надів одну блискучу рукавичку, яка вважається фірмовим знаком покійного співака. На початку церемонії були зачитані послання із співчуттями, направлені соул-співачкою Дайаною Рос і колишнім президентом ПАР Нельсоном Манделою, які не змогли бути особисто присутніми на церемонії.

Музичну частину жалобної церемонії відкрили Марайя Кері і Трей Лоренц, які виконали пісню Майкла Джексона "I`ll Be There". Крім того, на сцені виступили Лайонел Річі, який виконав "Jesus is Love", Стіві Вандер з композицією "Never Dreamed You`d Leave in Summer", Дженніфер Хадсон з версією пісні Джексона "Will You Be There" і Ашер з "Gone Too Soon". Брат покійного - Джермейн Джексон - заспівав "Smile" - улюблену пісню "короля поп-музыки".

На сцену Staples Center також піднімалися: син знаменитого борця за права чорношкірих Мартін Лютер Кінг III, знамениті спортсмени-баскетболісти Кобі Брайант та Меджік Джонсон, актриса Брук Шилдс і засновник звукозаписної компанії Motown Records Беррі Горді.

У фіналі жалобної церемонії члени родини Джексонів і гості церемонії разом виконали одну з найвідоміших композицій покійного співака - "Heal the World". Серед присутніх на сцені були і троє дітей співака - дочка Періс Майкл Кетрін і сини Прінс Майкл і Прінс Майкл II. "Тато був найкращим батьком на світі, і я дуже за ним сумую", - зізналася крізь сльози 11-річна дочка Джексона, яка вперше виступила на публіці.

До початку жалобної церемонії в Staples Center рідні і друзі Майкла Джексона у вузькому колі попрощалися з покійним в каплиці на кладовищі Forest Lawn в Лос-Анджелесі. За попередньою інформацією, саме на цьому кладовищі Джексон і буде похований. Проте дата і місце поховання співака поки тримаються у таємниці.

Очікувалося, що у Staples Center зберуться близько 250 тисяч осіб, які не зуміли одержати квитки на жалобну церемонію. Проте власті Лос-Анджелеса і організатори церемонії звернулися до шанувальників співака з настійним проханням не приходити 7 липня до Staples Center. У результаті, присутніх біля арени виявилося значно менше, ніж побоювалися міські власті.

Забезпечення безпеки і правопорядку під час церемонії прощання з Майклом Джексоном обійшлося бюджету Лос-Анджелеса в суму від 2 до 4 мільйонів доларів. Міські власті заявили, що повністю покриють усі витрати, проте закликали шанувальників співака зробити пожертвування до бюджету.

Майкл Джексон помер 25 червня на 51-му році життя в медичному центрі в Лос-Анджелесі. Обставини смерті співака поки не з`ясовані. Передбачається, що розібратися в них допоможуть дві судмедекспертизи, результати яких стануть відомі протягом найближчих декількох тижнів.