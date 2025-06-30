Указ було підписано з метою підтримки Сирії "на шляху до стабільності та миру".

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав указ про припинення програми санкцій щодо Сирії. Про це повідомляє пресслужба Білого дому в соцмережі Х.

"Указ скасовує санкції проти Сирії, зберігаючи санкції проти Башара Асада, його соратників, порушників прав людини, наркоторговців, осіб, пов'язаних з хімічною зброєю, ІДІЛ та її філіалів, а також іранських маріонеток", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей указ Трамп підписав з метою підтримки Сирії "на шляху до стабільності та миру".

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