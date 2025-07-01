За даними журналістів, так виїхали восьмеро чоловіків.

Львівська обласна військова адміністрація погоджувала виїзд чоловіків за кордон на підставі листів від організації, які містили підпис російського імператора Олександра III та логотип російського "Газпромбанку".

Як йдеться у розслідуванні NGL.media, йдеться про "Гуманітарну надію нації", яка називає себе то громадською організацією, то українсько-французькою групою. Дані про неї відсутні як у Міністерства юстиції, так і в українських та французьких реєстрах.

Восени 2022 року військова адміністрація отримала від цієї організації п'ять листів. Накази, що схвалювали виїзд за кордон і були підписані головою ОВА Максимом Козицьким, ухвалювалися або в той же день, або наступного. Всього дозволили виїхати восьми чоловікам, семеро з них так і не повернулися.

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За даними видання, одним з них є житель Дніпра Артем Лущан, який виїхав з країни разом із позаштатним радником начальника військової адміністрації Олексієм Шевчуком. Невдовзі Шевчук повернувся додому, однак Лущан, згідно з його соціальними мережами, залишається в іншій країні.

А чоловік на ім'я Сергій Валіводзь був внесений у систему "Шлях" двічі - за зверненням згаданої "Гуманітарної надії нації" та громадської організації "Львівський мандрівник". Журналісти дійшли висновку, що це ще одна організація-примара.

У Львівській обласній військовій адміністрації кажуть, що їм відомо лише про одного водія від "Гуманітарної надії нації", який порушив терміни перебування за кордоном. Влітку минулого року чоловікові скасували право виїзду. Також там заявили, що відповідальність за достовірність поданих даних "несли виключно заявники".

Виїзд з України

Як відомо, чоловіки призовного віку в Україні не можуть виїжджати за кордон через дію воєнного стану та загальної мобілізації.

В країні з'явилося чимало незаконних схем, які дозволяють обійти цю заборону. Йдеться про підробку довідок про інвалідність, фіктивних посвідчень багатодітних батьків або фейкових статусів волонтера чи перевізника гуманітарної допомоги.

Відомо й про підкупів посадовців - люди пропонують хабарі представникам військкоматів, прикордонної служби, а також лікарям і чиновникам в обмін на дозволи чи внесення до спеціальних списків.

Також деякі військовозобов'язані перетинають кордон поза офіційними пунктами пропуску - через ліси, річки або з допомогою провідників, які беруть за це величезні суми.

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