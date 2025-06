Фінал 'Гри в кальмара' обвалив акції пов’язаних із серіалом південнокорейських компаній

Прем'єра фінального третього сезону серіалу відбулася 27 червня 2025 року.

Акції південнокорейських компаній, що пов'язані із серіалом Netflix "Гра в кальмара", впали в понеділок після виходу фінального сезону. Про це повідомляє Bloomberg.

Розважальна агенція Artist Co., найбільшим акціонером якої виступає головний актор серіалу Лі Чон Че, втратила до 21% вартості акцій.

Artist Studio Inc., яка є підрозділом Artist Co., продемонструвала падіння на 24%. У свою чергу південнокорейська компанія Dexter Studios Co., яка займалась виробництвом візуальних ефектів і виступає партнером серіалу, втратила 8,5%.

На думку фахівців, причина цього криється у змішаних емоціях, які викликав останній сезон.

"Багато критики стосується саме фіналу – глядачі не прийняли його, бо він не збігся з їхнім баченням світу серіалу", – вважає південнокорейський культурний критик Кім Хьон-сік. Фахівець додав, що перевершити перший сезон дуже важко, адже він став сенсацією.

"Гра в кальмара" – довідка УНІАН

"Гра в кальмара" є південнокорейським телесеріалом у жанрі антиутопії, виживання, пригодницького бойовика, трилера і драми.

17 вересня 2021 року відбулася світова прем'єра серіалу на платформі Netflix, а прем'єра фінального третього сезону серіалу відбулася 27 червня 2025 року.

Думки щодо нього розділилися. Дехто з оглядачів вважає, що жорстокість в третьому сезоні зросла, насилля стало невпинним, а сатира зникла. Інші звернули увагу на "поверхневий" сюжет.

Також нагадаємо, що нещодавно творець "Гри в кальмара" зробив заяву про можливий спін-офф серіалу.

