Катерина Гірник

ВМС Німеччини будуть направлені в регіон уже цього року.

Німеччина відправить військові кораблі в Арктику, щоб протистояти зростаючій військовій активності Росії в регіоні. Як пише The Telegraph, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що бундесвер спрямує патрульні судна в Північну Атлантику й Арктику, щоб "продемонструвати свою присутність".

"Морські загрози посилюються... Росія мілітаризує Арктику. Ми спостерігаємо зростання активності російських підводних човнів, що діють у цьому районі", - сказав Пісторіус на пресконференції в Копенгагені.

Він додав, що ВМС Німеччини будуть направлені в регіон уже цього року. Також дорогою в Арктику німецький флот проводитиме навчання із союзниками.

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Німецькі підводні човни, патрульні літаки і фрегати будуть розгорнуті, щоб продемонструвати "нашу прихильність цьому регіону", сказав він.

Як зазначає The Telegraph, нові патрулі є частиною ширшої мети Німеччини - відігравати набагато важливішу роль у захисті Заходу від Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну 2022 року.

Раніше німецький флот також узяв на себе командувальну роль у CTF Baltic, новому багатонаціональному військово-морському штабі в Ростоці, який відстежує підозрілу діяльність російських кораблів у регіоні.

Німеччина та Україна

Як повідомляв УНІАН, Німеччина планує додатково виділити 1,9 млрд євро на підтримку України цього року, зокрема на виробництво української далекобійної зброї. Загалом, цього року допомога Німеччини на підтримку України зросте з 7 млрд євро до близько 9 млрд євро.

Також Німеччина розробила план постачання систем протиповітряної оборони IRIS-T в Україну, розрахований на трирічний період.

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