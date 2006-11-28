Заступник начальника прикордонної застави вистрелив у 19-річного солдата
10:45, 28 листопада 2006Суспільство
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Трагедія сталася на Закарпатті
На Закарпатті заступник начальника прикордонної застави підстрелив 19-річного солдата.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МВС в Закарпатській області, на одній з прикордонних застав, дислокованих в регіоні, сталася надзвичайна подія.
У кімнаті зберігання табельної зброї заступник начальника застави вистрілив у 19-річного військовослужбовця строкової служби, жителя селища Коломак Харківської області. Солдата поранено у праву частину грудної клітини. Юнака госпіталізовано.
Слідство за цим фактом триває.
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