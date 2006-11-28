В СП натякнули Януковичу, що інфляцію він не утримає
Секретаріат прогнозує песимістичний сценарій
Секретаріат Президента рекомендуватиме уряду погіршити прогноз інфляції на 2007 рік
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам керівник служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.
«Якщо там залишиться цифра в 7,5%, ми будемо радити Президенту звернути увагу уряду на те, що інфляція в 7,5% - це надто оптимістична інфляція на 2007 рік», - сказав він.
О.ШЛАПАК зазначив, що інфляція 2007 року, на переконання Секретаріату, буде розвиватися за песимістичним сценарієм, закладеним у прогнозі Міністерства економіки.
Він також зазначив, що таку позицію поділяють і міжнародні експерти.
Водночас, за його словами, макроекономічні прогнози на наступний рік є виключною справою уряду.
За словами О.ШЛАПАКА, перший віце-прем’єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ не поділяє таку позицію Секретаріату, оскільки вважає, що основний ціновий шок від підвищення цін на енергоносії та житлово-комунальних тарифів прийшовся на 2006 рік.
«В усякому разі, у нього є достатньо чітка позиція, яку, можливо, важко аргументувати, що час покаже», - сказав О.ШЛАПАК.
Він також зазначив, що у Секретаріату Президента не має підстав категорично наполягати на тому, щоб переглядати прогноз інфляції на наступний рік.
Як повідомляв УНІАН, проект бюджету-2007 розроблявся на основі базового сценарію прогнозу соціально-економічного розвитку України на 2007 рік, підготовленого Міністерством економіки, згідно з яким річний рівень інфляції прогнозується в 7,5%.