В СП натякнули Януковичу, що інфляцію він не утримає

Секретаріат Президента рекомендуватиме уряду погіршити прогноз інфляції на 2007 рік

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам керівник служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

«Якщо там залишиться цифра в 7,5%, ми будемо радити Президенту звернути увагу уряду на те, що інфляція в 7,5% - це надто оптимістична інфляція на 2007 рік», - сказав він.

О.ШЛАПАК зазначив, що інфляція 2007 року, на переконання Секретаріату, буде розвиватися за песимістичним сценарієм, закладеним у прогнозі Міністерства економіки.

Він також зазначив, що таку позицію поділяють і міжнародні експерти.

Водночас, за його словами, макроекономічні прогнози на наступний рік є виключною справою уряду.

За словами О.ШЛАПАКА, перший віце-прем’єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ не поділяє таку позицію Секретаріату, оскільки вважає, що основний ціновий шок від підвищення цін на енергоносії та житлово-комунальних тарифів прийшовся на 2006 рік.

«В усякому разі, у нього є достатньо чітка позиція, яку, можливо, важко аргументувати, що час покаже», - сказав О.ШЛАПАК.

Він також зазначив, що у Секретаріату Президента не має підстав категорично наполягати на тому, щоб переглядати прогноз інфляції на наступний рік.

Як повідомляв УНІАН, проект бюджету-2007 розроблявся на основі базового сценарію прогнозу соціально-економічного розвитку України на 2007 рік, підготовленого Міністерством економіки, згідно з яким річний рівень інфляції прогнозується в 7,5%.