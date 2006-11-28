У Донецьку на площі Леніна святкують ”свій” День Свободи

У центрі Донецька зараз проводиться акція «Історична правда як вона є – дворіччя північнодонецького з`їзду». Присвячена вона, як легко здогадатися, дворіччю з дня подій в м. Сєвєродонецьку Луганської області. Організаторами акції виступають громадські організації «Донецька республіка», «Союз народжених революцією» і культурно-історичне товариство розвитку Донбасу «Святогор» під головуванням Олександра Цуркана.

Захід проходить під традиційними гаслами «НАТО – вбивця слов`ян», «Ні бандерівський окупації» і т.д. За словами Цуркана, сьогодні його хлопці святкують «справжній» День свободи. При цьому організаторів не бентежать деякі ідеологічні розбіжності з учасниками північнодонецького з`їзду.

«Це не важливо, – говорить Цуркан. – Головне, що всі вони донеччани».

Зараз на площі Леніна, де проходить акція, присутні не більше 5 чоловік. Як стверджує Цуркан, його організаціями була подана заявка в міськраду на проведення низки акцій протягом місяця. Цуркан стверджує, що дотепер він не мав будь-яких проблем з СБУ і прокуратурою. Єдиними супротивниками його активної діяльності виступив Конгрес українських націоналістів. Очевидно, що безрезультатно.

В рамках сьогоднішнього заходу запланована «дискусія на свіжому повітрі «Федералізація країни - як крок до демократії і свободи!». На питання, хто ж буде доповідачем дискусії, і чи мають її учасники хоча б початкову освіту, Цуркан відповів: «освіта – це не важливо, головне, щоб людина уміла читати. Взагалі ж більшість з них («республіканець» кивнув головою у бік своїх, м`яко сказати, нечисленних соратників) мають і по дві вищі освіти. Я маю – п`ять».

Як раніше повідомляв «Острів», ці ж організації під керівництвом Олександра Цуркана проводять в Донецьку збір підписів за відділення Донбасу від України і створення незалежної Донецької Федеральної республіки у складі шести областей: Донецької, Дніпропетровської, Луганської, Запорізької, Херсонської і Харківської. За словами Цуркана, сьогодні в Донецьку зібрали вже більше 2 тисяч підписів. Цуркан підкреслює, що, хоча він і не поважає українських законів, проте, підкоряється їм як громадянин держави Україна, а, значить, проводитиме процедуру збору підписів і передачі результатів цього «плебісциту» до Києва за всіма правилами, передбаченими законодавством.

«Я все-таки є громадянином цієї країни, – говорить Цуркан. – Ми не хочемо ні до кого застосовувати силу».

Остров