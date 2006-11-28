Воронін: Молдова буде однозначно реагувати на трагедію українського народу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО в Мінську провів двосторонні консультації з Президентом Республіки Молдова Володимиром ВОРОНІНИМ.

Як повідомляє Офіційне інтернет-представництво Президента України, сторони обговорили питання придністровського врегулювання та домовилися про відновлення в повному обсязі залізничного сполучення між Україною та Молдовою.

Президент України поінформував свого молдовського колегу про прийняття Верховною Радою Закону «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні». У свою чергу, В.ВОРОНІН відзначив, що Молдова буде однозначно реагувати на цю трагедію українського народу.