Кримська міліція розкрила вбивство члена ОЗУ ”Сейлем”

Управлінням по боротьбі з організованою злочинністю Головного управління МВС України в Криму розкрито ще один резонансний злочин минулих років - вбивство члена банди "Сейлем". Про це УНІАН повідомили в Центрі громадських зв`язків кримського главку МВС.

За інформацією кримської міліції, 15 травня 1994 року в Сімферополі, на вулиці Морозова,13 біля свого будинку було знайдено з численними вогнепальними пораненнями труп одного з активних членів організованого злочинного угруповання "Сейлем" - О.Новицького, 1963 року народження.

У жовтні цього року співробітниками УБОЗ був встановлений і арештований виконавець цього вбивства на замовлення - один із колишніх членів ОЗУ. В ході слідства він повністю зізнався в скоєному. Також вдалося встановити, що цей злочин він здійснив спільно з іншим членом злочинного угруповання, який загинув у бандитських розбірках у 1996 році. Цього ж році був убитий і замовник даного злочину.

Слідство у справі про вбивство О.Новицького завершено і наприкінці листопаді передано на розгляд до суду.

Нагадаємо, в 90-х роках минулого століття ОЗУ "Сейлем" було одним із наймогутніших злочинних угруповань в Криму. Банда "Сейлем" конкурувала на півострові з ОЗУ "Башмаки" та "Імдат".