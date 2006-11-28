СНД, ЄЕП, ЄС, НАТО: час обіймати, і час ухилятися від обіймів

Україна повинна буде визначатися щодо своєї участі в СНД тоді, коли вона підійде до членства в Європейському Союзі і НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК в інтерв’ю журналістам.

Водночас він наголосив, що шлях України до ЄС є тривалим. “На цьому шляху Україна може бути членом СНД і навіть учасницею ЄЕП у частині, яка не суперечить її участі в ЄС”, - підкреслив Б.ТАРАСЮК.

Водночас він зазначив, що коли Україна підійде до вступу до Європейського Союзу та НАТО, “очевидно, напередодні постане питання нашої участі в СНД”.