СНД, ЄЕП, ЄС, НАТО: час обіймати, і час ухилятися від обіймів
22:50, 28 листопада 2006Суспільство
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Аргументи Бориса Тарасюка
Україна повинна буде визначатися щодо своєї участі в СНД тоді, коли вона підійде до членства в Європейському Союзі і НАТО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК в інтерв’ю журналістам.
Водночас він наголосив, що шлях України до ЄС є тривалим. “На цьому шляху Україна може бути членом СНД і навіть учасницею ЄЕП у частині, яка не суперечить її участі в ЄС”, - підкреслив Б.ТАРАСЮК.
Водночас він зазначив, що коли Україна підійде до вступу до Європейського Союзу та НАТО, “очевидно, напередодні постане питання нашої участі в СНД”.
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