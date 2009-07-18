На Тернопільщині відкривається фестиваль «Коропфест»

Сьогодні у смт Коропець Монастириського району Тернопільської області у рамках святкування Дня селища розпочнеться другий фестиваль “Коропфест`09”.

Як повідомили кореспонденту УНІАН організатори фестивалю, програмою передбачені рибальські забави на Дністрі, під час яких кожен бажаючий матиме змогу пройти практикум туриста, освоїти ази рибальського мистецтва, посмакувати рибальською юшкою, а ввечері послухати “Рибальські побрехеньки” біля ватри.

Окрім цього, у рамках фестивалю проводитимуться змагання “Що? Де? Коли?” на тему “Риба та рибальство”, дитячий пісенний конкурс “Крок до зірок”, виставка народних ремесел Подністров’я, майстер-класи та ярмарок робіт народних умільців, народні забави і спортивні змагання.

Також на фестивалі можна буде поспілкуватися з учасниками мандрівного екологічного табору “Данастріс-альтернатива”, які здійснювали сплав Дністром на плотах з пластикових пляшок.

Триватиме фестиваль впродовж двох днів