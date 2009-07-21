Волинь відзначає 65-ту річницю визволення від фашистів

Волинь сьогодні відзначає 65-ту річницю визволення області від фашистських загарбників. На Меморіалі Пам’яті з цієї нагоди відбувся мітинг-реквієм та панахида за загиблими.

Як передає кореспондент УНІАН, на мітингу були присутні перші особи області та міста, ветерани, громадськість. Вони поклали квіти до центральної стели на Меморіалі Пам’яті.

У своєму виступі голова облдержадміністрації Микола РОМАНЮК зазначив, що "минає шість з половиною десятиліть від того часу, як на Волині вщухло полум’я війни і гуркіт канонад. Трагічним став початок війни для наших краян, які першими відчули на собі всі її жахи. 25 червня 1941 року німецькі окупанти захопили Луцьк, а 8 липня гітлерівські загарбники окупували всю територію Волині. За три роки окупації області вони знищили понад 165 тисяч волинян...”.„

„Дорогою ціною заплачено за визволення нашого краю. 26 тисяч воїнів сплять вічним сном у волинській землі. Вони віддали своє життя за наше майбутнє", - наголосив голова облдержадміністрації.

Довідка УНІАН. 21 липня 1944 року від фашистських загарбників звільнено райцентри Ратне, Старовижівка, Любомль, Іваничі, населені пункти Заболоття, Шацьк, міста Володимир-Волинський, Устилуг. Після звільнення області понад 107 тисяч волинян було мобілізовано в Червону армію. За мужність і відвагу тисячі з них відзначено бойовими нагородами. Героями Радянського Союзу стали 20 волинян.