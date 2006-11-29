Уряд затвердив диференційовані тарифи на газ для населення.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінпаливенерго з посиланням на заяву міністра палива та енергетики України Юрія БОЙКА, яку він зробив після сьогоднішнього засідання Кабміну.

За словами міністра, гранична вартість газу для категорій населення, які споживають до 2 тис. куб. м газу на рік, визначена на рівні 339 грн. за тис. кубометрів. Ціна на газ для категорій, які споживають від 2 до 6 тис. кубометрів газу на рік, встановлена у розмірі 480 грн.

При цьому Ю.БОЙКО уточнив, що базова ціна 339 грн. встановлена для людей, які проживають в одно-, дво- і трикімнатних квартирах площею до 110 кв. м.

«Це 75% населення України», – сказав міністр.

Він повідомив також, що для категорій населення, які споживають понад 6 тис. кубометрів газу на рік, ціна встановлена на рівні 1170 грн. за тис. кубометрів.

Міністр додав, що Кабмін у ході засідання затвердив граничні рівні тарифів, але остаточно вони будуть встановлені Національною комісією регулювання електроенергетики.

«НКРЕ може встановити тільки нижчі тарифи», - пояснив Ю.БОЙКО.