Ялта і Алушта тепер не курорти, а ”варіант Рубльовського шосе”

Заступник голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим Михайло БАХАРЄВ вважає, що Південний берег Криму через забудову практично втрачений як курорт.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку М.БАХАРЄВ висловив сьогодні на нараді в Сімферополі.

"Ялта, Алушта і Південний берег втрачені як курорт, - заявив М.БАХАРЄВ. - Це (Південне узбережжя - УНІАН) вже якийсь варіант Рубльовського шосе".

За словами М.БАХАРЄВА, ПБК забудований котеджами, елітними здравницями і будинками, при цьому в даній місцевості абсолютно не враховується багато природних чинників. "Сьогодні земля Південного узбережжя працює з колосальним навантаженням - з`являється все більше об`єктів, при цьому практично не витрачаються гроші на об`єкти інфраструктури", - зазначив заступник голови парламенту АРК.

На його думку, далі Крим так розвиватися не може, тому для залучення коштів інвесторам слід надавати територію всієї автономії, а не ПБК.