НБУ дозволив ще одному банку не віддавати депозити

Національний банк України (НБУ) з 20 липня 2009 року призначив тимчасову адміністрацію у ВАТ «Банк «Столиця» строком на один рік.

Як повідомляється на сайті Нацбанку, це передбачено постановою НБУ №408 від 17 липня 2009 року.

Тимчасовим адміністратором банку призначений незалежний експерт Ігор ПОЛХОВСЬКИЙ.

Також НБУ ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів банку строком на шість місяців – з 20 липня по 19 січня 2010 року.

Довідка УНІАН. Банк «Столиця» заснований в 2004 році. Мажоритарним акціонером банку є Валентин ІСАК, який володіє 88,35% акцій.

За даними Нацбанку, на 1 квітня ц.р. за розміром активів (450 млн. грн.) банк «Столиця» займав 122-е місце серед 182 банків країни.