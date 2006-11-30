Перший реактор ЧАЕС повністю звільнили від ядерного палива

Сьогодні, 30 листопада, на першому блоці Чорнобильської АЕС, який було зупинено 10 років тому, з реактора вилучено останню паливну касету.

Таким чином, як повідомили УНІАН на Чорнобильській АЕС, реактор повністю звільнено від ядерного палива.

Відпрацьоване паливо з блока завантажували в старе сховище, зведене на станції за радянським проектом ще в 1986 році. Оскільки це сховище практично заповнено, було здійснено його модернізацію, яка дала можливість завантажити в нього більше паливних касет завдяки їх щільнішому розташуванню. Керівництво ЧАЕС вирішило використати старе сховище з огляду на те, що строки будівництва нового сховища було зірвано.

Перший реактор Чорнобильської АЕС був остаточно зупинений за рішенням українського уряду 30 листопада 1996 року, отже, ядерне паливо в зупиненому реакторі залишалося протягом 10 років. Станом на 5 грудня 2005 року, коли було розпочато завантаження відпрацьованого палива в старе сховище, перший реактор ЧАЕС був лише наполовину звільнений від палива. Відтоді з нього вилучено 812 паливних касет, зокрема, 377 касет за останній місяць.

Загалом з грудня 2005 року в старе сховище з першого і третього блоків ЧАЕС вивезено понад 1050 паливних касет. Тепер у цьому сховищі зберігається 16 тис. 656 відпрацьованих паливних касет.

На Чорнобильській АЕС зауважили, що, незважаючи на порожній реактор, перший блок Чорнобильської АЕС, згідно із правилами безпеки, поки що не можна вважати ядерно-безпечним, оскільки на блоці є ще 1250 відпрацьованих паливних касет, які утримуються в спеціальному басейні з водою поруч з реактором.

Так само поки ще не переведено в ядерно-безпечний стан другий і третій блоки Чорнобильської АЕС. На другому блоці, який було достроково зупинено після великої пожежі в 1991 році, в реакторі вже давно немає палива, але в басейні біля реактора залишається понад тисячу паливних касет.

На третьому блоці, який назавжди зупинили в грудні 2000 року, з реактора вилучено близько 300 паливних касет, зокрема 217 касет з грудня 2005 року. В реакторі залишаються понад 1300 паливних касет, ще 950 касет розташовано в басейні біля третього реактора ЧАЕС.

Загалом на трьох зупинених блоках Чорнобильської АЕС ще залишається понад 4,5 тис. ядерних касет. Загальна кількість паливних касет на ЧАЕС, враховуючи сховище, становить 21 тис. 352 шт. На ЧАЕС повідомили, що вивезення відпрацьованого палива із зупинених блоків, зокрема, із третього реактора, продовжуватиметься.