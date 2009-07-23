У Херсоні люди блокували міст через Дніпро

Сьогодні вранці близько 70 працівників Херсонського машинобудівного заводу блокували міст через Дніпро, вимагаючи виплатити боргу.

Як передає кореспондент УНІАН, рух мостом через Дніпро було перекрито у напрямку Цюрупинська, в результаті виник великий затор із сотень автомобілів, які рухалися в бік Криму, а також чорноморських і приазовських курортів Херсонської області.

На місце події прибули працівники міліції, але працівники заводу впродовж 45 хвилин не залишали трасу.

Пікетувальники вимагали, аби власник ХМЗ виплатив їм заборгованість із зарплати в сумі до 150 тис. грн.

Також працівники ХМЗ вважають, що останні звільнення на підприємстві було проведено з порушенням трудового законодавства.

З пікетувальниками поспілкувався заступник голови Херсонської облдержадміністрації Олег ДОВБИШ, який пообіцяв, що вимоги стануть предметом зустрічі керівництва ОДА й власника заводу.

Приблизно о 10.50 рух мостом через Дніпро відновлено.