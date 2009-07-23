Почалося спорудження двох будинків для потерпілих від «Еліта-Центру»

Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» почало спорудження двох житлових будинків, частину квартир в яких буде передано постраждалим від «Еліта-Центру».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-президент ХК «Київміськбуд» Дмитро ГУЛЕНКО сьогодні під час засідання урядової комісії із забезпечення житлом постраждалих від діяльності групи компаній «Еліта-Центр».

За його словами, компанія почала будівництво житлових будинків на пр. Правди, 5 і вул. Лайоша Гавро, 1. Сьогодні на ділянках вирито котловани і забивають палі.

Д.ГУЛЕНКО повідомив, що будинки буде введено в експлуатацію через рік.

Він зазначив, що 35% житла буде передано місту, 25% – постраждалим інвесторам. Зокрема, в будинку на пр. Правди, 5 постраждалим інвесторам планується виділити 31 квартиру, на вул. Лайоша Гавро, 1 – 30 квартир.

За даними першого віце-президента холдингу, 14 ділянок, на яких планується будівництво житла для постраждалих інвесторів, зараз у роботі, з них на чотири ділянки компанія має дозволи на виконання будівельних робіт. Водночас компанія готова брати участь у конкурсах з освоєння шести ділянок, рішення про використання яких ухвалила Київрада.

При цьому Д.ГУЛЕНКО наголосив, що, незважаючи на рішення КМДА про звільнення інвестора від усіх відрахувань, компанія змушена вносити плату за землю, плату за знесення зелених насаджень, відрахування місту тощо, оскільки КМДА звільнила від плати за землю не замовника будівництва – Київське інвестиційне агентство, а інвестора – «Київміськбуд», який не орендує землю.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді та перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

У холдинг входять 38 акціонерних товариств, 6 дочірніх підприємств, в яких "Київміськбуд" володіє 100% пакетом акцій; 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

За підсумками 2008 року холдингова компанія «Київміськбуд» як замовник ввела в експлуатацію 431 тис. кв. м житла, що становить 43% від загального обсягу житлового будівництва в Києві та 6,2% – в Україні. Як генпідрядник підприємства холдингу виконали підрядні роботи на 6 млрд. грн.