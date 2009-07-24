MoneyGram відзначає перспективність українського ринку

Міжнародна компанія з надання послуг грошових переказів MoneyGram Internation відзначає перспективність українського ринку грошових переказів.

Як повідомила на прес-конференції в УНІАН голова правління MoneyGram Internation Памела ПЕТСЛІ, навіть за умов кризи бізнес MoneyGram в Україні демонструє зростання.

«Україна є дуже важливим ринком для нас, як і решта країн СНД. Навіть за умов кризи ми бачимо, що наш бізнес тут зростає», - зазначила П.ПЕТСЛІ.

За її словами, на сьогодні 12% всіх вхідних грошових переказів до України, і зокрема 42% переказів з Росії здійснюються через систему MoneyGram. В цілому ж за останній рік бізнес MoneyGram в Україні зріс на 20%.

П.ПЕТСЛІ наголосила, що саме переклади з Росії на сьогодні є для компанії найбільш перспективним напрямом розвитку в контексті розвитку бізнесу в Україні. Збільшувати свою частку на цьому сегменті ринку компанія має намір перш за все за рахунок розширення лінійки продуктів, а також конкурентоспроможної тарифної політики.

Крім того, за її словами чималу роль у розвитку бізнесу MoneyGram займає співпраця з українською компанією PROFIX, яка працює в сегменті технологій банківського обслуговування з метою впровадження сервісу грошових переказів у ряді країн СНД.

Як повідомила П.ПЕТСЛІ, на сьогодні Україна займає восьме місце в світі за платежами, що входять з інших країн. При цьому особливо важлива роль України як країни, куди прямує основний обсяг грошових платежі з Росії, а та, у свою чергу займає третє місце за платежами, що виходять. Перше місце за вихідними платіжами займає США, друге - Саудівська Аравія.

«Україна в цьому відношенні критично важлива за отриманням платежів з Росії, США і Західної Європи» - зазначила П.ПЕТСЛІ.

Як зазначив регіональний директор в країнах СНД і Ізраїлі MoneyGram International Ltd. Петро ГНАТЮК, це перший візит керівництва MoneyGram International до України, що знову свідчить про важливість українського ринку для компанії.

В цілому П.ГНАТЮК наголосив, що сьогодні спільний ринок грошових переказів переживає етап спаду. При цьому по деяких країнах спостерігається і зростання ринку.

«Якщо дивитися наприклад з Росії до України, то російський ринок грошових переказів зменшився приблизно на 30% по сектору в цілому. Якщо дивитися на інші країни, то наприклад з Італії до України зростає (об`єм грошових переказів – УНІАН) незважаючи на кризу, з Іспанії до України падає, тому що в Іспанії дуже серйозні економічні проблеми. Із США до України ринок зростає більш ніж на 20%» - повідомив П.ГНАТЮК.

Крім того він наголосив, що сьогодні спостерігається тенденція до збільшення об`ємів грошових переказів з України до країн Європи. Таку тенденцію П.ГНАТЮК пояснює масовими звільненнями в європейських країнах і необхідністю отримання українцями, які раніше виїхали до Європи на заробітки, грошової допомоги від родичів в Україні.

Довідка УНІАН. MoneyGram Internation – одна з провідних світових компаній, що працюють у сфері грошових переказів. Глобальна мережа MoneyGram Internation налічує більш ніж 180 тис. агентських пунктів в 190 країнах і територіях. Мережа компанії включає підприємства роздрібної торгівлі, міжнародні поштові відділення і фінансові установи. В Україні компанія працює з 77 банками-партнерами.