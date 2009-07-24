Адвокат: Генпрокуратура "розсипе" справу Пукача

Адвокат вдови загиблого журналіста Георгія Гонгадзе Валентина ТЕЛИЧЕНКО побоюється, що нинішня слідча група Генпрокуратури не зможе ефективно довести до суду справу Олексія ПУКАЧА.

Як передає «Німецька хвиля», адвокат вже зафіксувала порушення закону при першому допиті затриманого.

«Затримання колишнього генерала міліції ще не гарантує повного завершення справи про вбивство журналіста Гонгадзе», - припускає В.ТЕЛИЧЕНКО. На її думку, О.ПУКАЧ вводитиме слідство в оману і даватиме неправдиві свідчення, оскільки більшість свідків цієї справи вже мертві.

«Через те, що це резонансна важлива справа, то особливої ваги набирає необхідність чітко за кримінально-процесуальним кодексом все робити, і тому мене просто обурює халатність Генпрокуратури, коли вони допитували ПУКАЧА одразу після затримання і без адвоката. І він ніби погодився свідчити без адвокатів», - зауважила В.ТЕЛИЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, О.ПУКАЧ, обвинувачений справі про вбивство Г.Гонгадзе і оголошений у розшук з 2005 року, був затриманий увечері 21 липня ц.р. в селі Молочки Чудновського району Житомирської області.

Вбивство Г.Гонгадзе було скоєне восени 2000 року. 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх працівників Департаменту зовнішнього спостереження та кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА та Олександра ПОПОВИЧА і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 13 років. Замовники й організатори вбивства не були остаточно встановлені слідством.