Банки почали платити менше податків

Державна податкова адміністрація України (ДПАУ) відзначає незначне зниження рівня сплати податків представниками фінансового сектору в першому кварталі 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції заступник голови ДПАУ Наталія РУБАН.

«У першому кварталі банки почали платити менше, але ненабагато менше, – сказала вона. – Минулого року в нас було шість збиткових банків, а зараз – 17, але це не критично».

Крім того, Н.РУБАН зазначила, що минулого року ДПАУ активно перевіряла українські страхові компанії щодо різного роду схем ухилення від сплати податків при проведенні операцій перестрахування. Поточного року податківці спостерігають зменшення обсягів перестрахування. «Ми бачимо, що цього року обсяги перестрахування різко скоротилися», – сказала Н.РУБАН.

Як повідомляв УНІАН, українські банки в січні-травні поточного року отримали збиток у розмірі 7,1 млрд. грн., тоді як за п`ять місяців 2008 року прибуток банків становив 4,3 млрд. грн. У січні-квітні ц.р. збиток українських банків становив 9,2 млрд. грн.

Доходи банків за п`ять місяців 2009 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилися в 1,5 раза – до 61 млрд. грн., витрати – майже в 2 рази, до 68,1 млрд. грн.

Власний капітал банків із початку року скоротився на 2,263 млрд. грн. і на 1 червня ц.р. становив 117 млрд. грн., або 13,6% банківських пасивів.

Зобов`язання банків із початку року скоротилися на 7% – до 746 млрд. грн.

Станом на 1 червня 2009 року активи банків становили 863 млрд. грн., загальні активи – 933,2 млрд. грн. Велику частину загальних активів становлять кредитні операції – 80%.