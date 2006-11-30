Янукович отримав у Москві “позитивний сигнал”

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що у Москві одержав "позитивний сигнал" на збільшення обсягів прокачування нафти в Україну на цей і на наступний роки. Про це глава уряду повідомив журналістам під час робочого візиту до Москви, повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів України.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що це дозволить збільшити обсяги переробки нафти на українських нафтопереробних заводах.

Він також відзначив прагнення двох сторін збільшити обсяги прокачування газу в Україну.

Глава українського уряду повідомив, що в ході переговорів з російським керівництвом знову була підтверджена зацікавленість України в участі у видобутку газу на території Росії. Він також відзначив, що аналогічні переговори Україна веде з країнами Каспійського регіону.