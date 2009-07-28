Луганщина підготувала проект угоди про співпрацю з Кабміном

Керівництво Луганської області розробило і передало на експертизу до відповідних міністерств проект угоди про співробітництво між регіоном і Кабінетом міністрів на період до 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник Головного управління економіки Луганської облдержадміністрації Ігор АГІБАЛОВ.

За його словами, на реалізацію заходів, передбачених угодою, необхідно близько 10 млрд. грн.

І.АГІБАЛОВ уточнив, що проект Угоди з Кабміном відображає три пріоритетні напрямки розвитку регіону. Ці напрямки включені до Стратегії розвитку Луганської області до 2015 року, що була прийнята минулого року.

Перший напрямком передбачено ліквідацію наслідків закриття вугільних підприємств.

"Це головний по пріоритетності напрямок", - підкреслив І.АГІБАЛОВ. Ліквідація наслідків закриття шахт, за його словами, - це рішення першочергових проблем у містах і селах, де були закриті шахти, ліквідація підтоплення в цих населених пунктах, створення нових робочих місць, будівництво установок демінералізації шахтних вод і ряд інших заходів.

Другий напрямок - це розвиток інфраструктури і реформування житлово-комунального господарства.

"Даний напрямок ми пропонуємо Кабміну, насамперед, як спосіб залучення інвесторів і як антикризовий захід", - зазначив І.АГІБАЛОВ. Основними компонентами даного напрямку є поліпшення стану водопостачання в області, реконструкція житлового фонду для наступної передачі у власність ОСББ, вирішення проблеми накопичення твердих побутових відходів.

"В області планується створити регіональні сховища для твердих побутових відходів", - зауважив І.АГІБАЛОВ. Усього, за його словами, на Луганщині буде створено близько 6 таких сховищ.

Третій напрямок - соціальне будівництво, що спрямоване на вирішення проблем у медичній галузі, сферах освіти та культури.

Начальник Головного управління облдержадміністрації також нагадав, що подібні угоди з Кабміном вже підписали Донецька і Львівська області.