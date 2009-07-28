В обмінних пунктах за євро вже просять 11,7 грн

Середній курс купівлі-продажу долара в українських банках встановився на рівні 7,9640/8,0727 грн./дол.

Київ. 28 липня. УНІАН. Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,9640 грн./дол., що на 0,7% більше вчорашнього курсу, продають – по 8,0727 грн./дол. (більше на 1,13%).

Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків із купівлі долара коливаються в межах 7,92-8,01 грн./дол., із продажу – 7,975-8,150 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках зріс на 0,86% порівняно з 27 липня і становить 11,2963 грн./євро, продажу – зріс на 1,1%, до 11,5402 грн./євро.

Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 11,22-11,4 грн./євро, з продажу – в межах 11,33-11,7 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 27 липня зріс на 1,9% і становить у середньому 0,2430 грн./рубль, курс продажу – зріс на 1,6%, до 0,2601 грн./рубль.

Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2200-0,2550 грн./рубль, із продажу – 0,2520-0,2700 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва підвищився на 0,9% порівняно з 27 липня і становить 7,9688 грн./дол., продажу – на 1,43%, до 8,0967 грн./дол. Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют із купівлі долара коливаються в межах 7,85-8,0150 грн./дол., із продажу – 8,02-8,15 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 1,19% порівняно з 27 липня і становить 11,3381 грн./євро, продажу – на 1,4%, до 11,5564 грн./євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 11,22-11,42 грн./євро, з продажу – в межах 11,47-11,74 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 27 липня зріс на 2,99% і становить у середньому 0,2425 грн./рубль, курс продажу – на 2%, до 0,2624 грн./рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2150-0,2550 грн./рубль, із продажу – 0,2590-0,2700 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,88/7,98 грн., євро – 11,15/11,35 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,90/8,10 грн., євро – 11,00/11,80 грн., рубль – 0,24/0,27 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,90/7,98 грн., євро – 11,25/11,40 грн., рубль – 0,2450/0,2550 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 28 липня, становить: гривні до долара США – 7,6915, до євро – 10,9750, до російського рубля – 0,2502.

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