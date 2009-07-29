МВФ виділив Україні черговий кредитний транш на $3,3 млрд

Рада директорів МВФ у вівторок ухвалила виділити Україні 3,3 мільярда доларів чергового, третього транша стабілізаційного кредиту, загальний розмір якого становить 16,43 мільярда доларів повідомляє сайт фонду.

МВФ у листопаді 2008 року схвалив для України дворічну програму на загальну суму 16,43 мільярда доларів для боротьби з наслідками світової фінансової кризи і надав перший транш кредиту в 4,5 мільярда доларів. До України 12 травня надійшло 2,8 мільярда доларів другого транша кредиту МВФ, нагадує РІА "Новости".

Наприкінці червня - почтаку липня в Україні працювала місія фонду, яка за підсумками свого перебування рекомендувала Раді директорів виділити країні черговий транш в сумі 3,3 мільярда доларів.

Четвертий транш кредиту має скласти 3,8 мільярда доларів.