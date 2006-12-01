КМДА заявляє, що нові тарифи в Києві діють відсьогодні

Київська міська державна адміністрація стверджує, що нові тарифи в Києві з сьогоднішнього дня почали діяти.

Про це сказав в інтерв`ю журналістам перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів щодо вступу в дію нових тарифів, зважаючи на заяву Міністерства юстиції України щодо того, що в Києві залишаються чинними тарифи, затверджені у 2000 та 2002 роках.

А.ГОЛУБЧЕНКО сказав, що поки не бачив цього документа Міністерства юстиції України, але зазначив, що розпорядження КМДА щодо введення нових тарифів не відмінено, воно почало діяти з сьогоднішнього дня і відмінити його може тільки суд.

«Більше ніхто ніякими актами відмінити не може акти, які випускаються Київською міською держадміністрацією як виконавчим органом Київради», - підкреслив він. А.ГОЛУБЧЕНКО ще раз наголосив, що акти, які видає КМДА як виконавчий орган Київською міської ради відповідно до закону про місцеве самоврядування не реєструються в Мін’юсті. «Нас хочуть прирівняти до державних адміністрацій. Це зовсім інші речі. Державні адміністрації є органом зовсім іншим, наприклад, Донецька, Сумська – вони не є виконавчим органом своїх рад. Ми є виконавчим органом Київської міської ради і ми на цьому наполягаємо», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО. Він повідомив, що знає про те, що на сьогоднішній день до судових органів столиці вже подано кілька позовів щодо введення нових тарифів. Все вирішить суд», - зазначив А.ГОЛУБЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня під час наради в столичній мерії Київський міський голова, голова Київської міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав ряд розпоряджень КМДА, згідно з якими з 1 грудня в Києві комунальні тарифи зростуть в середньому в 3,3 раза.

10 листопада Мін’юст заявив, що рішення КМДА про підвищення житлово-комунальних тарифів є недійсними через їх невчасну реєстрацію.

20 листопада Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ наголосив, що подавати на реєстрацію до Мін’юсту документи про нові тарифи влада міста не повинна.

Сьогодні прес-служба Міністерства юстиції України з посиланням на начальника Київського міського управління юстиції Дмитра СОКУРЕНКА повідомила, що станом на 1 грудня у Києві залишаються чинними тарифи на житлово-комунальні послуги, зареєстровані в органах юстиції в 2000 та 2002 роках, а також зміни до цих тарифів зареєстровані у 2002, 2003, 2004 та 2005 роках.

За словами Д.СОКУРЕНКА, ці розпорядження не були скасовані, а отже залишаються чинними.