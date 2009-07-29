Погода на завтра

30 липня на території України буде мінлива хмарність. Місцями пройде короткочасний дощ, гроза, лише у західній частині - без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с, вдень у південних областях та в Криму при грозах подекуди шквали 15-20 м/с, град. Температура вночі 11-16°, у південній частині 17-22°; вдень 24-29°, у східних областях та на Закарпатті місцями 30-32°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 15-20°.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

На Київщині утримається мінлива хмарність. Вранці та вдень місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 11-16°, вдень 24-29°. По м. Києву температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.

29 липня температура води в Чорному та Азовському морях 20-26°, поблизу Феодосії 19°, у Дніпрі біля Києва 22°.