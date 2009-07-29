МВФ може прискорити надання четвертого траншу Україні

Міжнародний валютний фонд (МВФ) може приступити до третього перегляду програми співпраці з Україною з надання четвертого траншу кредиту stand-by не в листопаді, як планувалося раніше, а у вересні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ.

«Наскільки я знаю, МВФ розглядає можливість і, скоріш за все, таке рішення може бути прийнято, що перегляд буде наближено. Це, можливо, вересень – кінець вересня. Я думаю, місія може приїхати в Україну», – сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд (МВФ) у листопаді 2008 року схвалив для України дворічну програму на загальну суму 16,4 млрд. дол. і надав перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. дол.

12 травня в Україну надійшли 2,8 млрд. дол. другого траншу кредиту МВФ.

Частину другого траншу в розмірі 1,5 млрд. дол. направлено безпосередньо до Державного бюджету України для фінансування зовнішніх боргових зобов`язань уряду.

Планувалося, що третій транш становитиме 3,2 млрд. дол., четвертий, – 3,8 млрд. дол. 28 липня Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалила виділення Україні третього траншу кредиту stand-by в розмірі 3,3 млрд. дол.

Кошти кредиту надаються щоквартальними траншами після перегляду й корекції програми співпраці.