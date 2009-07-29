Собаки отримуватимуть наркотики безплатно

Уряд затвердив порядок використання наркотичних засобів і психотропних речовин для дресирування службових собак.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив перший заступник голови Адміністрації Державної прикордонної служби Павло ШИШОЛІН.

«В даний час законодавство України не визначає механізм забезпечення наркотичними і психотропними засобами Держприкордонслужби, МВС, СБУ і Держмитниці, які здійснюють підготовку службових собак для здійснення заходів з протидії незаконному обороту наркотиків», - сказав П.ШИШОЛІН.

Водночас, за його словами, відповідно до закону про наркотичні засоби такий порядок має затверджуватися постановою уряду.

«Затверджений сьогодні на засіданні порядок визначає механізм передачі, переміщення, застосування, зберігання, відпуску, ведення обліку і знищення вилучених з незаконного обороту наркотиків, які є речовими доказами», - уточнив він.

За його словами, передача наркотичних і психотропних засобів для підготовки службових собак здійснюватиметься на безплатній основі в присутності не менш як двох чоловік, визначених керівником органу досудового слідства.

Представник Держприкордонслужби також додав, що порядок передачі таких речовин затверджуватиметься спільним наказом Адміністрації Держприкордонслужби, МВС, СБУ і Держмитниці.