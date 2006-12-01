Черновецький підписав розпорядження про перегляд квартплати у Києві
16:04, 01 грудня 2006Суспільство
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З бараками розібралися
Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження про перегляд квартплати у столиці з метою привести її у відповідність з реальним станом житла.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, згідно з розпорядженням, кияни, які мешкають у будинках барачного типу, замість 1,36 коп. за кв. м з 1 грудня цього року платитимуть 72-80 коп.
Наступний етап перегляду квартплати стосуватимуться мешканців так званих хрущовок - будинків першої серії індустріальної забудови.
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