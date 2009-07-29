Затримано жінку з 40 підробними паспортами

У Полтаві міліція затримала 27-річну жінку, в якої вилучено 40 підроблених паспортів і 500 фальшивих довідок, за якими вона та її спільники незаконно отримували кредити.

Як повідомила УНІАН представник Центру громадських зв`язків ГУ МВС України в Полтавській області Яна ХОЛОДНА, жінку раніше вже 22 рази затримувала міліція й проти неї 22 рази порушувалися кримінальні справи. Проте під суд вона потрапила лише раз і відбулася умовним покаранням.

«Зараз під час затримання й обшуку на квартирі в 27-річної жінки знайшли 40 підроблених паспортів і 500 фальшивих довідок, за якими вона та її спільники незаконно отримували кредити. Вкрадені й загублені паспорти шахрайка скуповувала по 100 грн. за штуку. Всього шахрайка примудрилася отримати липових кредитів на суму не менше 100 тис. грн.», - стверджують у міліції.

«Кредити вона брала переважно під товари типу мобілки та інше», - сказала Я.ХОЛОДНА.

Зараз затримана жінка перебуває на восьмому місяці вагітності, але, незважаючи на це, вживає наркотики.

Ведеться слідство.